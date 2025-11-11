Юрий Газинский: «Восхищаюсь Галицким. Человек достиг многого с нуля и вложился потом в родной край. Поэтому люди и пишут: «Нужно сделать памятник». Так к нему относятся»

Юрий Газинский: восхищаюсь Галицким.

Бывший полузащитник «Краснодара » и сборной России Юрий Газинский в интервью Спортсу’‘ рассказал о владельце «быков» Сергее Галицком .

– Что делает Галицкого особенным? Не как руководителя, как человека.

– Несмотря на статус, с ним всегда легко общаться. Конечно, при этом я всегда соблюдал субординацию.

Человек, которым восхищаюсь, – не только достиг многого с нуля, но и вложил это потом в родной край. Ну что тут говорить? Вы много от кого слышали фразу: «В гробу карманов нет. Заработал [в обществе], отдай [ему]»? Понимаешь масштаб человека.

Вот поэтому люди и пишут: «Нужно сделать памятник». Так в крае к нему относятся. Когда играл в «Краснодаре », постоянно слышал: «Вы должны стать чемпионом – Сергей Николаевич заслуживает».

– Самый памятный разговор с Галицким?

– Когда уходил из «Краснодара» в первый раз. Его не было в городе, а у нас заключительная игра с «Ахматом». Но он позвонил, поблагодарил [за 9 лет в клубе], сказал: «Всегда рады видеть». Мурашки по коже. Один из важных моментов для меня. Грустно было уходить, – сказал Газинский.

