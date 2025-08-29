Родителям 10-летнего мальчика, скончавшегося после падения на него футбольных ворот в Самарской области, выплатят миллион рублей

10-летнего мальчика насмерть придавили футбольные ворота.

Трагедия произошла 14 августа в селе Старый Аманак Самарской области. Как передает КТВ-ЛУЧ, мальчик пришел поиграть в футбол вместе с друзьями на территории школы. На спортивной площадке плохо закрепленные ворота упали на голову школьника. От полученного удара мальчик скончался.

В связи со смертью мальчика его родителям выделят из бюджета один миллион рублей, об этом говорится в постановлении регионального правительства. Выплата будет произведена до конца 2025 года.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают виновных.

