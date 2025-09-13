Игнатьев не забил пенальти «Пари НН», пробив в штангу. Это дебютный матч форварда за «Оренбург»
Иван Игнатьев не забил пенальти в дебютном матче за «Оренбург».
Форвард дебютировал за клуб, выйдя на поле на 57-й минуте матча Мир РПЛ с «Пари НН» (1:3).
На 89-й минуте «Оренбург» получил право на пенальти. Игнатьев пробил в штангу с точки, Максим Савельев не смог добить мяч.
26-летний Игнатьев перешел в «Оренбург» из алжирского «Кабили» в конце августа.
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
