  • Игнатьев не забил пенальти «Пари НН», пробив в штангу. Это дебютный матч форварда за «Оренбург»
Игнатьев не забил пенальти «Пари НН», пробив в штангу. Это дебютный матч форварда за «Оренбург»

Иван Игнатьев не забил пенальти в дебютном матче за «Оренбург».

Форвард дебютировал за клуб, выйдя на поле на 57-й минуте матча Мир РПЛ с «Пари НН» (1:3).

На 89-й минуте «Оренбург» получил право на пенальти. Игнатьев пробил в штангу с точки, Максим Савельев не смог добить мяч.

26-летний Игнатьев перешел в «Оренбург» из алжирского «Кабили» в конце августа.

Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
