Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»

Агент Ивана Игнатьева назвал своего клиента одним из лучших форвардов России.

В летнее трансферное окно Игнатьев перешел в «Оренбург» из алжирского «Кабили».

– Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отметил, что Иван стал старше и многое переосмыслил. Можно сказать, что опыт в Алжире пошел на пользу Игнатьеву? И готов ли он будет в будущем снова рассмотреть предложения из‑за границы?

– Абсолютно согласен с президентом «Оренбурга ». Ваня сильно изменился, по‑настоящему повзрослел. В России нет ни одного нападающего, превосходящего Игнатьева по качествам и уровню!

То, что на сегодня Ваня не смог в должной степени реализовать свой талант, это не вопрос его уровня. Здесь он, повторюсь, не уступает никому. Это вопрос психологии. Но уверен, это осталось позади.

В целом, довольны годом за границей, «Урарту » и «Кабили » заняли вторые места в своих чемпионатах, Ваня совокупно забил 18 мячей. Не думаем сейчас о будущем, думаем о том, что здесь и сейчас – «Оренбург». Задача – поскорее набрать форму и принести максимум пользы команде, – сказал Алан Агузаров.