Салах – лидер по голам в матчах против команд Гвардиолы. Букмекеры дают 34% вероятности, что египтянин забьет в предстоящей встрече с «Ман Сити»

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ.

Самым вероятным автором гола в матче котируется Эрлинг Холанд. На форварда «Ман Сити» можно поставить за 1.69. В составе «Ливерпуля» букмекеры выделяют Мохамеда Салаха (2.90).

Египтянин забил «Ман Сити» 13 мячей за 23 матча и является лидером по голам в матчах против команд Пепа Гвардиолы. В этот список также входят Джейми Варди (9 голов), Криштиану Роналду, Карим Бензема и Сон Хын Мин (по 8 голов).

Если Салах не забьет в предстоящем матче, сыграет коэффициент 1.39.

Им Пеп только проигрывал: Слот, Мотта, и.о. из «Лейпцига» и два британца