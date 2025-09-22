Максим Митрофанов: «Доля отчислений букмекеров в бюджете РФС составляет примерно 15-30%»

От 15% до 30% бюджета РФС формируется за счет отчислений букмекеров.

Об этом в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Доля целевых отчислений в нашем бюджете составляет примерно 15-30% в зависимости от года. Все проекты РФС являются самодостаточными и продолжат работу вне зависимости от того, что происходит в части регулирования букмекерского рынка», – цитирует Митрофанова корреспондент Спортса’’.