Максим Митрофанов: «Доля отчислений букмекеров в бюджете РФС составляет примерно 15-30%»
От 15% до 30% бюджета РФС формируется за счет отчислений букмекеров.
Об этом в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Доля целевых отчислений в нашем бюджете составляет примерно 15-30% в зависимости от года. Все проекты РФС являются самодостаточными и продолжат работу вне зависимости от того, что происходит в части регулирования букмекерского рынка», – цитирует Митрофанова корреспондент Спортса’’.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
