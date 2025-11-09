Холанд о «Ливерпуле»: «Не думаю, что у них много слабых мест. Они чемпионы, потратили много денег летом. Матч будет сложным»
Эрлинг Холанд: не думаю, что у «Ливерпуля» много слабых мест.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает «Ливерпуль» сильным соперником.
Команды сыграют сегодня в 11-м туре АПЛ в Манчестере. Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.
«Это чемпионы, они играют с золотой эмблемой на рукаве, так что матч будет сложным.
Они потратили много денег летом, что тут скажешь? Не думаю, что у них много слабых мест…» – отметил Холанд.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
