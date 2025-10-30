Агент Головина: «Аршавин постоянно интересуется и зовет Сашу в «Зенит». Когда-то время придет, но не сейчас»
Агент Александра Головина рассказал об интересе со стороны «Зенита».
– «Зенит» связывался с вами относительно Головина?
– «Зенит» интересовался. Андрей Сергеевич Аршавин постоянно, скажем так, интересуется и зовет Сашу в «Зенит». Когда-то время придет, но не сейчас.
– Время для «Зенита»?
– Время, когда Саша вернется в Россию.
– Он не планирует остаться жить в Монако в будущем?
– Нет, это однозначно. Саша очень любит Россию, у него квартира в Москве. Чтобы вы понимали: он каждый свой отпуск – перед Новым годом и после окончания сезона – проводит дома. Мальдивам он всегда предпочитает Алтай, Сашка там отдыхает с удовольствием, – сказал Александр Клюев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
