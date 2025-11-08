«Байер» забил 5 мячей «Хайденхайму» в 1-м тайме – 5:0. Последний раз леверкузенцы крупно побеждали в Бундеслиге при Хаби Алонсо

«Байер» принимает «Хайденхайм» в 10-м туре Бундеслиги (5:0, перерыв).

На 5+ голов в 1-м тайме давали коэффициент 34.00. В лайве букмекеры открыли ставки на тотал больше 9,5 голов – за 15.00.

Если «Байер» сохранит разгромный счет, это будет первая крупная победа команды в Бундеслиге с марта. Тогда леверкузенцев возглавлял Хаби Алонсо.

