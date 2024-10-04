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За укус защитника «Блэкберна» Бэка форвард «Престона» Осмайич дисквалифицирован на 8 матчей

Милутин Осмайич наказан за укус Оуэна Бека в матче Чемпионшипа.

Нападающий «Престона» получил дисквалификацию на восемь матчей и штраф в размере 15 тысяч фунтов за укус защитника «Ливерпуля», выступающего за «Блэкберн» на правах аренды.

Инцидент произошел в ходе матча «Престона» с «Блэкберном» (0:0) в 6-м туре Чемпионшипа 22 сентября. Судья показал Осмайичу желтую карточку в этом эпизоде, а после матча выяснилось, что у защитника остался большой след от укуса. Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила, что расследует инцидент.

Объявляя наказание игроку, представитель FA заявил: «Нападающий признал, что совершил акт насилия примерно на 87-й минуте, укусив соперника».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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