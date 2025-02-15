Из-за жалобы Межбри на расизм со стороны игрока «Престона» останавливали матч Чемпионшипа. Экс-хавбек «МЮ» написал после игры: «Я сильный, но никто не должен сталкиваться с такими мерзкими оскорблениями»

Аннибаль Межбри обвинил соперника в расизме.

На 56-й минуте матча Чемпионшипа бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Бернли», обменялся репликами с форвардом «Престона» Милутином Осмайичем и сразу побежал к главному тренеру Скотту Паркеру и судье, чтобы сообщить о том, что его оскорбили на почве расизма.

Игра была ненадолго остановлена, но в итоге возобновилась. По завершении игры стало известно, что Футбольная ассоциации Англии занялась этим эпизодом.

«Престон» заявил, что Осмайич «категорически отвергает претензии».

Межбри же опубликовал пост, в котором отметил: «Я всегда буду осуждать расизм, когда услышу или увижу его проявление. Только так наш вид спорта и наше общество могут измениться. Я сильный человек, но никто не должен сталкиваться с такими мерзкими оскорблениями на поле».