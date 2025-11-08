Франк о 2:2: «МЮ» нанес всего пять ударов по воротам «Тоттенхэма». Мы были так близки к победе и в любой другой день добились бы ее»

Томас Франк: «МЮ» нанес всего пять ударов по воротам «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ (2:2).

«Да, мы пропустили два гола, но если соперник наносит всего пять ударов по воротам за матч, любой тренер принял бы такие цифры до игры. Другое дело, что в тех двух моментах, когда они попали в створ, мы могли сыграть лучше.

Конечно, эмоции у меня зашкаливают, но я стараюсь извлечь из этой игры положительные моменты. Это мой подход – так я верю в построение хорошей команды, которая становится все сильнее, слой за слоем.

В целом – отличное, добротное выступление против сильного «Манчестер Юнайтед », который сейчас находится в хорошей форме. Мы говорили о нашем уровне игры – как в обороне, так и в атаке. А против «Юнайтед», играющего с уверенностью, с такими игроками, как Кунья, Мбемо, Амад (Диалло – Спортс’‘) и Шешко, мы позволили им нанести лишь пять ударов. Это очередное подтверждение того, как непросто создавать моменты в Премьер-лиге, даже если у тебя на поле одни звезды.

Во втором тайме я был чрезвычайно доволен нашей реакцией. Мы играли дома, и, конечно, все хотят победить – не стоит слишком много говорить (о плохих результатах «Тоттенхэма » дома – Спортс’‘) и прочем. Я понимаю, что нужно выиграть, чтобы эти разговоры прекратились. Но то, как мы перестроились, остались в игре и продолжали делать правильные вещи на протяжении всего второго тайма – этим я очень доволен.

Мы были так близки к победе. В любой другой день мы бы ее добились», – сказал Франк.