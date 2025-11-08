Тюкавин об 1:2 от «Акрона»: «Динамо» сыграло ужасно, 1-й тайм полностью провалило. Не понимаю, в чем причина нестабильности. Нужно усиление? А какое? Месси привезти?»

Константин Тюкавин не понимает причин нестабильности «Динамо».

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин разочарован игрой команды в матче против «Акрона » в 15-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Сыграли ужасно. Первый тайм полностью провалили. Очень пассивно в атаке. Потом ошиблись, и «Акрон» забил. Не знаю, худшая ли это игра сезона. Я не понимаю, в чем причина нестабильности. Выиграть в Питере и проиграть дома, при своих болельщиках, «Акрону». При всем уважении. Но так играть, как сегодня, нельзя.

Наш состав может прибавлять. Нужно усиление? А какое? Месси привезти? Наш состав конкурентен, чтобы бороться за чемпионство. Мы два года назад боролись, почему сейчас не можем этого делать?

Спросите руководителей, тренеров, в чем дело. Мы стараемся, делаем свою работу. Может, что-то неправильно делаем, раз пропускаем такие простые голы. Что нам надо сделать, как исправить, как это тренировать? Я не знаю. Может, выводы и делаются. Просто не у всех», – сказал Тюкавин.