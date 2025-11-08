Лончар забил «Динамо» после отскока от Рубенса, в которого мячом попал Фернандес. В трансляцию попал выкрик «Валера, уходи!»
«Акрон» забил гол после ошибки «Динамо» в обороне.
«Динамо» принимает «Акрон» (0:2, второй тайм) в матче Мир РПЛ.
На 80-й минуте второго тайма «Акрон» забил второй мяч – отличился Стефан Лончар, который воспользовался отскоком защитника бело-голубых Рубенса, в которого попал Роберто Фернандес.
В результате рикошета Лончар оказался перед вратарем Курбаном Расуловым и отправил мяч в ворота.
После гола «Акрона» в телетрансляцию матча попал крик «Валера, уходи!», обращенный в сторону главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.
