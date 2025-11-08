Лончар забил «Динамо» после отскока от Рубенса, в которого мячом попал Фернандес. В трансляцию попал выкрик «Валера, уходи!»

«Акрон» забил гол после ошибки «Динамо» в обороне.

«Динамо » принимает «Акрон» (0:2, второй тайм) в матче Мир РПЛ .

На 80-й минуте второго тайма «Акрон » забил второй мяч – отличился Стефан Лончар , который воспользовался отскоком защитника бело-голубых Рубенса , в которого попал Роберто Фернандес.

В результате рикошета Лончар оказался перед вратарем Курбаном Расуловым и отправил мяч в ворота.

После гола «Акрона» в телетрансляцию матча попал крик «Валера, уходи!», обращенный в сторону главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.