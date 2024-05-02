Каррагер о матче «Боруссия» – «ПСЖ» на фанатской трибуне дортмундцев: «Я выпил около 8 пинт пива и почти ничего не ел. У меня новая семья, друзья»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Ливерпуль Джейми Каррагер Алессандро Дель Пьеро премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА телевидение болельщики Петер Шмейхель Сигнал Идуна Парк ахахаха Футбол

Джейми Каррагер смотрел матч «Боруссии» и «ПСЖ» на фанатской трибуне дортмундцев.

Немецкий клуб дома выиграл первый полуфинал Лиги чемпионов со счетом 1:0. Эксперт CBS Sports Каррагер рассказал, что смотрел эту игру на фанатской трибуне немецкого клуба.

«Я почти ничего не ел. Я съел чизбургер примерно в 14:30, когда приехал в отель. Возможно, это объясняет, почему я так невнятно говорю!

Я выпил около восьми пинт [пива] на «Желтой стене», у меня новая семья, новые друзья, мы все заботимся друг о друге. Я дал им несколько шиллингов после перерыва!» – сказал экс-защитник «Ливерпуля». 

Каррагер и Петер Шмейхель после игры вели трансляцию из микст-зоны. Англичанин спросил, как Алессандро Дель Пьеро справился со своей работой в студии, после чего сотрудники УЕФА сделали ему замечание. 

«Нам сказали вести себя тише», – сказал Шмейхель. «Мы слишком шумим? Мы слишком шумим здесь или в студии?» – ответил Каррагер.

Датчанин рассмеялся и сказал: «Все, что ты скажешь, разлетится по всему миру».

«Мы в микст-зоне. Мы так шумим, что все смотрят на нас и просят заткнуться! Но давайте просто продолжать», – отреагировал Джейми

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16 комментариев
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Гениальная работа paramount. У них получилось идеально собрать звёзд футбола, которые дополняют друг друга на футбольном шоу. И Кейт конечно проделывает выдающуюся журналистскую работу
+34
-1
+33
Нормально так Каррагер жиранул пивка под футбольчик
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-2
+17
Кстати, жёлтая стена потому и жёлтая, что пьют по 8 пинт , а в туалет не бегают
+15
-2
+13
Ответ <Inter>
Гениальная работа paramount. У них получилось идеально собрать звёзд футбола, которые дополняют друг друга на футбольном шоу. И Кейт конечно проделывает выдающуюся журналистскую работу
В этом выпуске от неё был отличный «статистический» заход про 99 касаний Санчо за матч и 31 касание Каррагером Джейдона за короткое интервью (это смотреть надо)😅
+12
-3
+9
Ох сколько у меня новых друзей, которые как братья, появлялись после пивка и тд 😂
+4
-1
+3
https://www.youtube.com/shorts/3viqR4vNoqE красава)
+2
0
+2
0% осуждения, 100% понимания.
+2
0
+2
Ответ <Inter>
Гениальная работа paramount. У них получилось идеально собрать звёзд футбола, которые дополняют друг друга на футбольном шоу. И Кейт конечно проделывает выдающуюся журналистскую работу
всё так. это тебе не матчтв с политикой и заплывшими рожами "экспертов", которые 3-4 предложения без подсказок связать не могут.
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4 литра пива вмазал, и не описался?
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А почему он, а не яяяяя ??
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Выпил пивка, нашел себе женщину и все это за время матча :))
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Ответ <Inter>
Гениальная работа paramount. У них получилось идеально собрать звёзд футбола, которые дополняют друг друга на футбольном шоу. И Кейт конечно проделывает выдающуюся журналистскую работу
Согласен. Уму непостижимо, как можно интересно говорить так много и часто о футболе на широкую публику, как найти футбольных звезд прошлого, которые ведут себя как будто им все еще 30, и при этом расти.
BBC когда-то уже провернули это один раз с Топ Гир, но повторить не смогли. А тут неожиданно и в футболе. Класс!
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Ответ Всеволод Бобров
На матч ТВ политики час, которая никому не мешает, экспертов тоже нормальных полно
Политики мало, экспертов много, шоу нет вообще. Пытаются, это ж надо отрабатывать поведение, картинку, сценарии, отбивки, все должны готовиться тщательно, итд.
На Матч ТВ фраза: "я не смотрел конкретно этот матч", - вообще норма. Экспертов приглашают, платят, а им лень готовиться. Ну ок.
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Ответ Roman
Нормально так Каррагер жиранул пивка под футбольчик
В Германии пьют пиво вместо воды 😄
Сам убедился так как сам живу в Германии 😆
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