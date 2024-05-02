Каррагер о матче «Боруссия» – «ПСЖ» на фанатской трибуне дортмундцев: «Я выпил около 8 пинт пива и почти ничего не ел. У меня новая семья, друзья»
Джейми Каррагер смотрел матч «Боруссии» и «ПСЖ» на фанатской трибуне дортмундцев.
Немецкий клуб дома выиграл первый полуфинал Лиги чемпионов со счетом 1:0. Эксперт CBS Sports Каррагер рассказал, что смотрел эту игру на фанатской трибуне немецкого клуба.
«Я почти ничего не ел. Я съел чизбургер примерно в 14:30, когда приехал в отель. Возможно, это объясняет, почему я так невнятно говорю!
Я выпил около восьми пинт [пива] на «Желтой стене», у меня новая семья, новые друзья, мы все заботимся друг о друге. Я дал им несколько шиллингов после перерыва!» – сказал экс-защитник «Ливерпуля».
Каррагер и Петер Шмейхель после игры вели трансляцию из микст-зоны. Англичанин спросил, как Алессандро Дель Пьеро справился со своей работой в студии, после чего сотрудники УЕФА сделали ему замечание.
«Нам сказали вести себя тише», – сказал Шмейхель. «Мы слишком шумим? Мы слишком шумим здесь или в студии?» – ответил Каррагер.
Датчанин рассмеялся и сказал: «Все, что ты скажешь, разлетится по всему миру».
«Мы в микст-зоне. Мы так шумим, что все смотрят на нас и просят заткнуться! Но давайте просто продолжать», – отреагировал Джейми.
BBC когда-то уже провернули это один раз с Топ Гир, но повторить не смогли. А тут неожиданно и в футболе. Класс!
На Матч ТВ фраза: "я не смотрел конкретно этот матч", - вообще норма. Экспертов приглашают, платят, а им лень готовиться. Ну ок.
Сам убедился так как сам живу в Германии 😆