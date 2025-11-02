Петржела о российском паспорте Вендела: «Почему бы и нет? Ничего плохого не вижу. Он будет помогать молодым россиянам, а не занимать их место»
Властимил Петржела одобряет возможное получение Венделом паспорта РФ.
«Почему бы не дать Венделу российский паспорт? Если он хочет играть за Россию, то в чем проблема? Он перестанет считаться легионером. Ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, дать паспорт Венделу – это хорошо.
Да, сейчас он никак не сможет помочь, потому что сборная России не играет в международных турнирах, а еврокубков нет. Но в будущем Вендел с российским гражданством может принести пользу.
Он будет помогать молодым россиянам, а не занимать их место. Один игрок никогда не будет мешать ребятам из академии. Вендел – очень опытный и сильный игрок, который сможет помочь молодым русским ребятам», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Ранее «Зенит» продлил контракт с бразильцем до 2029 года.