Петржела о российском паспорте Вендела: «Почему бы и нет? Ничего плохого не вижу. Он будет помогать молодым россиянам, а не занимать их место»

Властимил Петржела: почему бы не дать Венделу российский паспорт?.

Властимил Петржела одобряет возможное получение Венделом паспорта РФ.

«Почему бы не дать Венделу российский паспорт? Если он хочет играть за Россию, то в чем проблема? Он перестанет считаться легионером. Ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, дать паспорт Венделу – это хорошо.

Да, сейчас он никак не сможет помочь, потому что сборная России не играет в международных турнирах, а еврокубков нет. Но в будущем Вендел с российским гражданством может принести пользу.

Он будет помогать молодым россиянам, а не занимать их место. Один игрок никогда не будет мешать ребятам из академии. Вендел – очень опытный и сильный игрок, который сможет помочь молодым русским ребятам», – сказал бывший главный тренер «Зенита ».

Ранее «Зенит» продлил контракт с бразильцем до 2029 года.