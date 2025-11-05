Глава РПЛ Алаев: «Лимит находится в полномочиях министра, окончательное решение за ним. Встреча с клубами не состоялась»

Александр Алаев: Окончательное решение по лимиту на легионеров – за Дегтяревым.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что окончательное решение по вопросу об ужесточении лимита на легионеров примет министр спорта России Михаил Дегтярев.

Ранее Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

«Лучше задать вопрос о лимите министру спорта. Встреча с клубами не состоялась. Лимит находится в полномочиях министра. Окончательное решение за ним. Дискуссия очень активная. В июне запустил ее, она пошла везде», – сказал Алаев.