Захарян избежал травмы в матче против «Атлетика»: «Не о чем беспокоиться»
В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья хавбека Арсена Захаряна.
Полузащитник вышел на поле на 41-й минуте и покинул его на 82-й в матче с «Атлетиком» (3:2) в 11-м туре Ла Лиги.
«Обратная замена в матче против «Атлетика» была мерой предосторожности, у тренера оставалось последнее окно для перестановок, а матч в тот момент был очень напряженным. Не о чем беспокоиться», – сообщили в пресс-службе клуба.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
