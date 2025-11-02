Захарян избежал травмы в матче против «Атлетика»: «Не о чем беспокоиться»

В пресс-службе «Реал Сосьедад » рассказали о состоянии здоровья хавбека Арсена Захаряна .

Полузащитник вышел на поле на 41-й минуте и покинул его на 82-й в матче с «Атлетиком» (3:2) в 11-м туре Ла Лиги .

«Обратная замена в матче против «Атлетика» была мерой предосторожности, у тренера оставалось последнее окно для перестановок, а матч в тот момент был очень напряженным. Не о чем беспокоиться», – сообщили в пресс-службе клуба.