22-летний Беллингем – самый юный игрок с 50 матчами в Лиге чемпионов

Джуд Беллингем – самый молодой игрок с 50 матчами в Лиге чемпионов.

Полузащитник вышел в стартовом составе «Реала » на игру против «Ливерпуля».

Англичанин стал самым юным футболистом с 50 матчами в ЛЧ. Сегодня ему 22 года и 128 дней.

Статистику бывшего хавбека «Боруссии » Дортмунд можно изучить здесь .