22-летний Беллингем – самый юный игрок с 50 матчами в Лиге чемпионов
Джуд Беллингем проводит 50-й матч в Лиге чемпионов.
Полузащитник вышел в стартовом составе «Реала» на игру против «Ливерпуля».
Англичанин стал самым юным футболистом с 50 матчами в ЛЧ. Сегодня ему 22 года и 128 дней.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
