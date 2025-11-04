«Арсенал» не пропускает 8 матчей – больше месяца

«Арсенал» не пропускает с конца сентября.

«Арсенал» продлил серию сухих побед до восьми матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила «Славию» в Лиге чемпионов – 3:0.

Последней командой, которой удалось забить «канонирам», остается «Ньюкасл». «Сороки» отличились в игре против лондонцев 28 сентября.

В матчах против «Олимпиакоса» (2:0), «Вест Хэма» (2:0), «Фулхэма» (1:0), «Атлетико» (4:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Брайтона» (2:0) и «Бернли» (2:0) «Арсенал » не пропускал.

На выходных «канониры» сыграют с «Сандерлендом» в АПЛ.