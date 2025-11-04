«Арсенал» не пропускает 8 матчей – больше месяца
«Арсенал» не пропускает с конца сентября.
«Арсенал» продлил серию сухих побед до восьми матчей.
Команда Микеля Артеты разгромила «Славию» в Лиге чемпионов – 3:0.
Последней командой, которой удалось забить «канонирам», остается «Ньюкасл». «Сороки» отличились в игре против лондонцев 28 сентября.
В матчах против «Олимпиакоса» (2:0), «Вест Хэма» (2:0), «Фулхэма» (1:0), «Атлетико» (4:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Брайтона» (2:0) и «Бернли» (2:0) «Арсенал» не пропускал.
На выходных «канониры» сыграют с «Сандерлендом» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
