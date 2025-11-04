Канчельскис о словах Бубнова про превосходство Батракова над Гюлером: «Детский разговор. Будет играть в «Реале» или «Барселоне» – тогда можно будет сравнивать»

Андрей Канчельскис: сравнение Батракова с Гюлером – детский разговор.

Андрей Канчельскис выступил против сравнения Алексея Батракова с Ардой Гюлером .

Ранее Александр Бубнов заявил : «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле».

«Если Батраков будет играть в «Реале» или «Барселоне», тогда можно будет делать сравнение. А пока он играет за «Локомотив », о чем можно говорить? Это детский разговор.

Вот выйдет в составе «Барсы» против «Реала » с Гюлером, тогда и будем говорить. Сейчас такие сравнения просто неуместны», – отметил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».