Канчельскис о словах Бубнова про превосходство Батракова над Гюлером: «Детский разговор. Будет играть в «Реале» или «Барселоне» – тогда можно будет сравнивать»
Андрей Канчельскис: сравнение Батракова с Гюлером – детский разговор.
Андрей Канчельскис выступил против сравнения Алексея Батракова с Ардой Гюлером.
Ранее Александр Бубнов заявил: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле».
«Если Батраков будет играть в «Реале» или «Барселоне», тогда можно будет делать сравнение. А пока он играет за «Локомотив», о чем можно говорить? Это детский разговор.
Вот выйдет в составе «Барсы» против «Реала» с Гюлером, тогда и будем говорить. Сейчас такие сравнения просто неуместны», – отметил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
