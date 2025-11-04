  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Сезари: «Не помню жалоб от Зидана, Фигу, Баджо, ван Бастена, Марадоны – великие не ноют, в крайнем случае бросают взгляд на арбитра. Диего на поле били – ни единой жалобы»
22

Экс-судья Сезари: «Не помню жалоб от Зидана, Фигу, Баджо, ван Бастена, Марадоны – великие не ноют, в крайнем случае бросают взгляд на арбитра. Диего на поле били – ни единой жалобы»

Экс-судья Грациано Сезари: Марадону били – ни единой жалобы.

Бывший судья  Грациано Сезари отметил, что великие футболисты не жалуются во время футбольного матча.

– Игрок, который злил вас больше всего?

– Могу сказать так: я не помню жалоб от Зидана, Фигу, Баджо, ван Бастена, Марадоны... Великие не ноют, в крайнем случае бросают на арбитра взгляд.

Марадона?

– Я судил матч, стоивший ему дисквалификации за допинг и прощания с Италией: «Наполи» против «Бари» (1:0), 17 марта 1991 года.

Приезжаю на стадион, кладовщик угощает кофе, и, пока я пью, появляется Диего. На нем ужасные мокасины с бантиками. Кто-то кидает ему мячик для пинг-понга, и он начинает жонглировать им с ошеломляющей легкостью.

Жоао Пауло, бразилец из «Бари», подходит ко мне и говорит: «Какого хрена я вообще в футбол играю?» А Жоао Пауло не был плохим игроком.

Диего на поле били – ни единой жалобы, – вспомнил экс-судья.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсудьи
logoРоберто Баджо
logoДиего Марадона
logoЗинедин Зидан
logoЛуиш Фигу
logoБари
logoМарко ван Бастен
logoсерия А Италия
logoНаполи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сколько можно ВАР по 10 минут просматривать?! На это смотреть невозможно. Лишний раз убеждаюсь, что переговоры арбитров надо оглашать». Радимов об отмененном голе «Ростова»
сегодня, 14:18
Маротта о судействе в Серии А: «Конте волен говорить что хочет – у нас демократическое общество. Мы охотимся за скудетто, борьба захватывающая как никогда»
вчера, 19:47
Конте о судействе в Серии А: «Система не имеет прочного фундамента. Когда арбитра вызывают на ВАР, он чуствует обязанность изменить решение, но может быть прав. Давайте оставим их в покое»
вчера, 17:55
Главные новости
«ПСЖ» – «Бавария». 0:1 – гол Дембеле отменили из-за офсайда, Усмана заменили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
22-летний Беллингем – самый юный игрок с 50 матчами в Лиге чемпионов
4 минуты назад
Криштиану Роналду: «Не знаю, сколько у меня машин, я не считаю. 40 или 41. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция – я не буду ее водить. Самая дорогая покупка – самолет»
12 минут назад
Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ
30 минут назад
«Ливерпуль» – «Реал». Виртц, Мбаппе, Салах, Винисиус играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» разгромил «Славию», «Ювентус» играет со «Спортингом», «Наполи» и «Айнтрахт» не забили
48 минут назад
«Арсенал» побил свой рекорд по сухим победам и повторил достижение «Ливерпуля»-1920 и «Престона»-1889 по сухим матчам. «Канониры» выиграли 8 раз подряд без пропущенных голов
34 минуты назад
Конте выиграл 16 из 46 матчей в ЛЧ. У «Наполи» 1 победа в 4 турах в этом сезоне
44 минуты назад
«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 21:1. Поражений нет с августа
45 минут назад
«Арсенал» не пропускает 8 матчей – больше месяца
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 0:0: «Если ты не забиваешь, то не выигрываешь. «Айнтрахт» хорошо сыграл в катеначчо – в Германии такой футбол назвали бы старомодным. Не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче»
1 минуту назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Шарджу», «Сеул» и «Чэнду Жунчэн» голов не забили
18 минут назад
«Ювентус» – «Спортинг». 0:1 – Араухо забил. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Семшов о 10-минутной проверке гола «Ростова» «Акрону»: «Нонсенс. В канцтовары за линейкой бегали? Настолько плохая технология, что нельзя в течение пары минут разобраться?»
22 минуты назад
«Атлетико» – «Юнион». Гризманн и Альварес в старте. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»
43 минуты назад
«Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» – 0:0. Команда Конте выиграла лишь один матч в ЛЧ
51 минуту назад
Канчельскис о словах Бубнова про превосходство Батракова над Гюлером: «Детский разговор. Будет играть в «Реале» или «Барселоне» – тогда можно будет сравнивать»
59 минут назад
Судья после ВАР назначил пенальти в пользу «Арсенала» в матче со «Славией» – мяч попал в руку Провода после удара Габриэла головой
сегодня, 18:32Фото
Холанд об отцовстве: «Оно изменило мою жизнь – внезапно появился тот, кто будит меня каждое утро. Это помогло мне еще больше сосредоточиться на футболе и отключаться от него»
сегодня, 18:21