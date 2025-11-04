Экс-судья Сезари: «Не помню жалоб от Зидана, Фигу, Баджо, ван Бастена, Марадоны – великие не ноют, в крайнем случае бросают взгляд на арбитра. Диего на поле били – ни единой жалобы»

Экс-судья Грациано Сезари: Марадону били – ни единой жалобы.

Бывший судья Грациано Сезари отметил, что великие футболисты не жалуются во время футбольного матча.

– Игрок, который злил вас больше всего?

– Могу сказать так: я не помню жалоб от Зидана , Фигу , Баджо , ван Бастена , Марадоны... Великие не ноют, в крайнем случае бросают на арбитра взгляд.

– Марадона?

– Я судил матч, стоивший ему дисквалификации за допинг и прощания с Италией: «Наполи» против «Бари» (1:0), 17 марта 1991 года.

Приезжаю на стадион, кладовщик угощает кофе, и, пока я пью, появляется Диего. На нем ужасные мокасины с бантиками. Кто-то кидает ему мячик для пинг-понга, и он начинает жонглировать им с ошеломляющей легкостью.

Жоао Пауло, бразилец из «Бари», подходит ко мне и говорит: «Какого хрена я вообще в футбол играю?» А Жоао Пауло не был плохим игроком.

Диего на поле били – ни единой жалобы, – вспомнил экс-судья.