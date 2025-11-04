Экс-судья Сезари: «Не помню жалоб от Зидана, Фигу, Баджо, ван Бастена, Марадоны – великие не ноют, в крайнем случае бросают взгляд на арбитра. Диего на поле били – ни единой жалобы»
Бывший судья Грациано Сезари отметил, что великие футболисты не жалуются во время футбольного матча.
– Игрок, который злил вас больше всего?
– Могу сказать так: я не помню жалоб от Зидана, Фигу, Баджо, ван Бастена, Марадоны... Великие не ноют, в крайнем случае бросают на арбитра взгляд.
– Марадона?
– Я судил матч, стоивший ему дисквалификации за допинг и прощания с Италией: «Наполи» против «Бари» (1:0), 17 марта 1991 года.
Приезжаю на стадион, кладовщик угощает кофе, и, пока я пью, появляется Диего. На нем ужасные мокасины с бантиками. Кто-то кидает ему мячик для пинг-понга, и он начинает жонглировать им с ошеломляющей легкостью.
Жоао Пауло, бразилец из «Бари», подходит ко мне и говорит: «Какого хрена я вообще в футбол играю?» А Жоао Пауло не был плохим игроком.
Диего на поле били – ни единой жалобы, – вспомнил экс-судья.