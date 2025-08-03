Невин о Палмере: «Сравнение с Зиданом может быть уместным, Коул – игрок мирового класса. Он может выйти на следующий уровень, но с Роналду и Месси не стоит сравнивать никого»

Пэт Невин высказался о сравнениях Коула Палмера с Зиданом, Роналду и Месси.

«Сравнение Коула Палмера и Зинедина Зидана было уместным год назад. В прошлом году оно было неуместным, но может снова стать таковым.

Послушайте, он, безусловно, игрок мирового класса. Он еще очень молод. Помните, на Евро , когда играли другие, Коул, казалось, сидел на скамейке запасных. И я думал: «Что вы делаете? Зачем вы это делаете?» Он должен быть в составе.

Неважно, сексуальный ли ты игрок, важно делать дело. Думаю, практически любая команда мира была бы очень рада подписать его. Вот определение игрока мирового класса.

Он на своем уровне. Но не стоит сравнивать никого с Криштиану Роналду и Лионелем Месси – это несправедливо. Но что касается выхода на следующий уровень, думаю, он уже довольно близок к этому, однако нужно продолжать год за годом.

В этом сезоне ему помогут игроки, которые его окружают, Эстевао и Джейми Гиттенс . Они, вероятно, помогут ему и всем остальным стать сильнее», – сказал бывший полузащитник «Челси».