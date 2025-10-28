Форвард «Спартака» Угальде: «В прошлом сезоне получилось стать лучшим бомбардиром РПЛ. Попробую и в этом. Но главное – результаты команды»

Манфред Угальде заявил, что попробует защитить титул лучшего бомбардира РПЛ.

В этом сезоне 23-летний форвард «Спартака » забил 4 гола в 13 матчах Мир РПЛ .

В прошлом чемпионате нападающий из Коста-Рики выиграл гонку бомбардиров с 17 мячами в 30 играх.

«Смогу ли я стать лучшим бомбардиром этого сезона? Посмотрим. Сделаю все возможное. Но самое главное, чтобы команда показывала хорошие результаты.

Все-таки именно это моя главная цель. Но и забивать важно. В прошлом сезоне у меня получилось стать лучшим бомбардиром. Попробую и в этом», - сказал Угальде .