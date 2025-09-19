  • Спортс
  • Риера об РПЛ: «Не хочу работать в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве». «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России»
5

Риера об РПЛ: «Не хочу работать в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве». «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России»

Альберт Риера рассказал, почему хочет работать только в «Спартаке» в Мир РПЛ.

Ранее тренер словенского «Целе» подтвердил контакты с красно-белыми насчет возможной работы.

«Знаю, в России писали о том, что я сказал «нет» ЦСКА из-за «Спартака». Не хочу работать ни в «Динамо», ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве». Я уважаю все команды, но это правда, что «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России.

Чувствую к нему больше привязанности. Почему? В первую очередь, красный цвет, потому что я начинал в «Мальорке» и играл в «Ливерпуле» и «Галатасарае». Это мой цвет. Я хорошо знаю историю «Спартака» и чувствую, что могу отдать максимально себя этому клубу.

Плюс мой лучший друг в России Егор Титов является легендой «Спартака». Поэтому «Спартак» всегда был мне близок», – сказал Риера.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
