Киву о 2:1 с «Вероной»: «В таких матчах легче проиграть, чем победить. Соперник создавал «Интеру» проблемы в определенные моменты»

Кристиан Киву: в матче с «Вероной» было легче проиграть, чем победить.

Кристиан Киву оценил победу «Интера » над «Вероной».

Сегодня миланцы обыграли «Верону» в гостях (2:1) в 10-м туре Серии А.

О матче

«Нам противостояла опасная и хорошо организованная команда, которая в определенные моменты игры создавала нам проблемы. В таких матчах легче проиграть, чем победить.

Мы ждали их после первого гола, хотели заставить рисковать. Они хороши в розыгрыше вторых мячей, поэтому и сравняли счет. Мы немного замедлились в том моменте, а они были очень хороши».

О Лаутаро Мартинесе

«Мы не можем представить ситуацию, в которой его не будет. Он наша движущая сила, он всегда готов к игре и усердно работает», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.