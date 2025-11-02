Киву о 2:1 с «Вероной»: «В таких матчах легче проиграть, чем победить. Соперник создавал «Интеру» проблемы в определенные моменты»
Кристиан Киву оценил победу «Интера» над «Вероной».
Сегодня миланцы обыграли «Верону» в гостях (2:1) в 10-м туре Серии А.
О матче
«Нам противостояла опасная и хорошо организованная команда, которая в определенные моменты игры создавала нам проблемы. В таких матчах легче проиграть, чем победить.
Мы ждали их после первого гола, хотели заставить рисковать. Они хороши в розыгрыше вторых мячей, поэтому и сравняли счет. Мы немного замедлились в том моменте, а они были очень хороши».
О Лаутаро Мартинесе
«Мы не можем представить ситуацию, в которой его не будет. Он наша движущая сила, он всегда готов к игре и усердно работает», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.
