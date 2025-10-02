Дибала и Ориана Сабатини сообщили, что у них будет первый ребенок, выложив видео с результатами УЗИ. Певица пошутила: «Смотри, он весь в меня»
Ориана Сабатини и Пауло Дибала объявили, что станут родителями.
Певица и футболист «Ромы» поделились видео с результатами ультразвукового исследования и подписали его соответствующим образом: «Первый пост от нас троих».
В ролике видно, как пара, находясь в кабинете врача, смотрит на экран аппарата УЗИ. Также вставлены кадры, сделанные супругами дома: они позируют со снимками плода и целуются.
«Смотри, он весь в меня», – шутит Сабатини. Позже она произносит: «Мы станем родителями».
Пауло и Ориана встретились в 2018 году и поженились в 2024-м.
