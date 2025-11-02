Пеп о 3:1: «Сити» был лучше сегодня. «Борнмут» уничтожил нас в прошлом сезоне, это одна из самых требовательных команд»

Пеп Гвардиола: «Борнмут» уничтожил «Манчестер Сити» в прошлом сезоне.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о победе над «Борнмутом» (3:1) в домашнем матче 10-го тура АПЛ . В прошлом сезоне в 10-м туре «горожане» уступили со счетом 1:2.

«Борнмут » – одна из самых требовательных команд, с которыми мы сталкивались. Сегодня мы нашли свой ритм и в целом были лучше во многих аспектах.

«Борнмут» провел выдающийся матч. В прошлом сезоне они нас буквально уничтожили. Нужно отвечать им в каждом единоборстве, иначе – посмотрите на второй тайм – мы потеряли три-четыре мяча, и они могли нас наказать.

Это невероятная команда. Меня совсем не удивляет то, чего они добились в прошлом сезоне. Они потеряли троих из четырех защитников, но все равно продолжают держать уровень», – сказал Пеп Гвардиола .