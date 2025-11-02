«Арсенал» лидирует в АПЛ после 10-го тура. «Сити» отстает на 6 очков, «Ливерпуль» и «Борнмут» – на 7, «Челси» – 6-й, «МЮ» – 8-й, «Сандерленд» сыграет в понедельник

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ после 10 туров.

«Арсенал» занимает 1-е место в чемпионате Англии

Команда под руководством Микеля Артеты после вчерашней победы над «Бернли» (2:0) набрала 25 очков и лидирует в турнире.

«Манчестер Сити » в воскресенье обыграл «Борнмут » (3:1) и занимает 2-ю строчку, набрав 19 баллов. «Ливерпуль » с 18 очками идет 3-м.

«Тоттенхэм » – 5-й, «Челси » идет 6-м, «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, у всех клубов по 17 очков.

Отметим, что у занимающего 7-ю строчку «Сандерленда» также 17 очков и матч в запасе – в понедельник клуб примет «Эвертон».