Холанд сделал дубль в матче с «Борнмутом» с ассистов Шерки. Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 13 голами, у ближайших преследователей по 6 мячей
Эрлинг Холанд увеличил отрыв в гонке бомбардиров АПЛ.
Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Борнмутом» в 10-м туре АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» отличился на 17-й и 33-й минутах встречи. Ассисты на оба гола отдал Райан Шерки.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги на счету Холанда 13 голов в 10 матчах, норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров. У ближайших преследователей – Дэнни Уэлбека («Брайтон»), Энтойна Семеньо («Борнмут»), Игора Тиаго («Брентфорд») и Жана-Филиппа Матета («Кристал Пэлас»), – по 6 забитых мячей.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости