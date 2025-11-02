Холанд сделал дубль в матче с «Борнмутом» с ассистов Шерки. Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 13 голами, у ближайших преследователей по 6 мячей

Эрлинг Холанд увеличил отрыв в гонке бомбардиров АПЛ.

Эрлинг Холанд сделал дубль в матче с «Борнмутом » в 10-м туре АПЛ .

Нападающий «Манчестер Сити » отличился на 17-й и 33-й минутах встречи. Ассисты на оба гола отдал Райан Шерки.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги на счету Холанда 13 голов в 10 матчах, норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров. У ближайших преследователей – Дэнни Уэлбека («Брайтон »), Энтойна Семеньо («Борнмут»), Игора Тиаго («Брентфорд») и Жана-Филиппа Матета («Кристал Пэлас»), – по 6 забитых мячей.