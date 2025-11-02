340 фанатов «Боруссии» и «Шальке» подрались на вокзале в Кельне. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, один офицер был ранен

340 фанатов «Боруссии» и «Шальке» подрались в Кельне.

На главном вокзале Кельна произошла серьезная стычка между болельщиками дортмундской «Боруссии » и «Шальке».

Две группы встретились на главном вокзале Кельна рано утром в субботу. Фанаты «Боруссии» возвращались с выездного матча против «Аугсбурга » (1:0), а болельщики «Шальке» направлялись на матч с «Карлсруэ » (1:2), состоявшийся в субботу днем.

Болельщики «Боруссии» ожидали на станции, когда поезд с болельщиками «Шальке » проезжал по соседнему пути. Поезд был остановлен аварийной остановкой, после чего две группы болельщиков набросились друг на друга.

По данным федеральной полиции, «в стычке участвовало в общей сложности 340 болельщиков от каждого клуба». Один полицейский получил ранения.

Полиции пришлось применить дубинки и перцовый баллончик, чтобы пресечь столкновения. Это позволило разделить две группы и вернуть их в вагоны.

Сообщается, что пока никто не был арестован. Тем не менее, расследование продолжается, в том числе изучение видеозаписей. Если будет установлена ​​причастность конкретных лиц к совершению насильственных действий, против них может быть возбуждено уголовное дело.