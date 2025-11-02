Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку: «Это делает клуб особенным. В мою поддержку скандировали кричалки, это помогло»

Арне Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку.

Тренер «Ливерпуля » Арне Слот отметил, насколько важна для него поддержка болельщиков.

«Поддержка, которую я снова получил, – это то, что делает этот клуб особенным.

Болельщики скандировали кричалки про меня, это было здорово и очень помогло. Когда мы, клуб и команда, были в сложной ситуации, мне тоже было тяжело», – сказал Слот.