  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку: «Это делает клуб особенным. В мою поддержку скандировали кричалки, это помогло»
4

Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку: «Это делает клуб особенным. В мою поддержку скандировали кричалки, это помогло»

Арне Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку.

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот отметил, насколько важна для него поддержка болельщиков.

«Поддержка, которую я снова получил, – это то, что делает этот клуб особенным.

Болельщики скандировали кричалки про меня, это было здорово и очень помогло. Когда мы, клуб и команда, были в сложной ситуации, мне тоже было тяжело», – сказал Слот.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3933 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» проявил характер, все чувствовали важность игры. При 2-м голе нам сопутствовала удача, которой у нас не было последние несколько недель»
вчера, 22:56
«Ливерпуль» победил в АПЛ впервые за 5 матчей. В следующем туре – выезд к «Ман Сити»
вчера, 21:57
Главные новости
Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)
15 минут назад
«Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
18 минут назад
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
18 минут назадТесты и игры
Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока
23 минуты назад
Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России
26 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Леванте» играет с «Сельтой»
47 минут назадLive
Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ»: «Что за Алексеем наблюдают многие клубы – давно уже факт. Контактов пока не было»
сегодня, 12:25
«Вулверхэмптон» уволил Перейру. У клуба нет побед в 10 турах АПЛ – 8 поражений и 2 ничьих
сегодня, 12:21
Время рассказать, что находится под капотом блогов на Спортсе’’ – слушайте в подкасте «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 12:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Малышев о том, ждать ли успеха мужского «Спартака» на фоне чемпионства женского: «Мы работаем над этим»
3 минуты назад
Трент о матче против «Ливерпуля»: «Мои чувства к клубу не изменятся, как бы меня ни приняли. Это топ-команда, никто в «Реале» не думает, что будет легкая игра»
6 минут назад
«Балтика» – «Ахмат». Хиль и Мелкадзе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
33 минуты назад
Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»
55 минут назад
Орлов о победе «Зенита» над «Локо»: «Решения Семака сработали, он своевременно сделал замены. Игра питерцев после 60-ё минуты насторожила»
сегодня, 12:45
Спаллетти о словах про борьбу за скудетто: «Я уже приперт к стенке, сказал это потому, что нужно было. «Ювентусу» надо прибавить, это очень долгий путь»
сегодня, 12:41
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:38
«Локомотив» создал голевой момент уже при счете 0:2. В 1-м тайме я не видел, в чем он мог превосходить «Зенит», во 2-м преимущество было во владении». Александр Кержаков о матче РПЛ
сегодня, 12:30
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:22
Лещенко о самоотдаче игроков «Динамо»: «Не вижу борьбы, у аутсайдеров и то рубка больше. Не понимаю, в какой футбол они играют: то навал какой-то, то прессинг»
сегодня, 12:17