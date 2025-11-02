Лещенко о самоотдаче игроков «Динамо»: «Не вижу борьбы, у аутсайдеров и то рубка больше. Не понимаю, в какой футбол они играют: то навал какой-то, то прессинг»
Лещенко о «Динамо»: не вижу борьбы настоящей, у аутсайдеров и то рубка больше.
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко критично отозвался об игре московского клуба в этом сезоне.
«Не вижу особых проблем в обороне. Есть сложности в команде в принципе. По составу «Динамо» должно идти в четверке. Но я не вижу борьбы настоящей. У аутсайдеров и то рубка больше.
Не могу понять рисунка игры: то навал какой-то, то прессинг. Не понимаю, в какой футбол они играют. Хотя игроки в хорошей физической форме, но у них нет отдачи. Пока, к сожалению, как говорят у актеров, игра не по таланту.
Не хочу что-то негативно говорить. Все-таки болею за команду. Стараюсь больше поддержать, чем разрушать», – сказал Лещенко.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
