Каррерас о Винисиусе, не забившем пенальти: «Ему не нужно извиняться передо мной. Я люблю его – он невероятный партнер по команде, у нас отличные отношения»

Альваро Каррерас: я люблю Винисиуса, он невероятный партнер по команде.

Альваро Каррерас высказался об атмосфере в «Реале ».

Мадридцы разгромили «Валенсию» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги . Каррерас забил гол на 82-й минуте и заработал пенальти на 43-й. Винисиус Жуниор не реализовал одиннадцатиметровый.

О раздевалке «Реала»

«Все очень помогали мне с первого дня. Я уже знал нескольких игроков. Дина – по сборной, с Асенсио мы вместе были в детстве. Но речь обо всех. Вини, Тибо ... Они все очень близки. У нас невероятная команда, и это поможет нам выиграть много титулов».

Об извинении Винисиуса за незабитый пенальти

«Передо мной ему не нужно извиняться. Я верю ему и люблю его. Он невероятный партнер по команде, у нас очень хорошие отношения, и все это остается за закрытыми дверями», – заявил защитник «Реала».