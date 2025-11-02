  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррерас о Винисиусе, не забившем пенальти: «Ему не нужно извиняться передо мной. Я люблю его – он невероятный партнер по команде, у нас отличные отношения»
2

Каррерас о Винисиусе, не забившем пенальти: «Ему не нужно извиняться передо мной. Я люблю его – он невероятный партнер по команде, у нас отличные отношения»

Альваро Каррерас: я люблю Винисиуса, он невероятный партнер по команде.

Альваро Каррерас высказался об атмосфере в «Реале». 

Мадридцы разгромили «Валенсию» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги. Каррерас забил гол на 82-й минуте и заработал пенальти на 43-й. Винисиус Жуниор не реализовал одиннадцатиметровый.

О раздевалке «Реала»

«Все очень помогали мне с первого дня. Я уже знал нескольких игроков. Дина – по сборной, с Асенсио мы вместе были в детстве. Но речь обо всех. Вини, Тибо... Они все очень близки. У нас невероятная команда, и это поможет нам выиграть много титулов».

Об извинении Винисиуса за незабитый пенальти

«Передо мной ему не нужно извиняться. Я верю ему и люблю его. Он невероятный партнер по команде, у нас очень хорошие отношения, и все это остается за закрытыми дверями», – заявил защитник «Реала».

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3933 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoАльваро Каррерас
logoДин Хейсен
logoВаленсия
logoРауль Асенсио
logoТибо Куртуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо о незабитом пенальти Винисиуса: «Мбаппе – основной пенальтист, я бы хотел, чтобы он забил второй 11-метровый. Винисиус провел очень хорошую игру»
сегодня, 08:40
«Реал» разгромил «Валенсию» – 4:0! Мбаппе сделал дубль, Винисиус не реализовал пенальти, у Беллингема гол, у Гюлера ассист
вчера, 21:57
Винисиус не реализовал пенальти за фол Коррейи на Каррерасе. Вингер «Реала» пробил почти по центру – вратарь «Валенсии» Агирресабала парировал и не дал Гюлеру добить
вчера, 20:59
Главные новости
Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)
14 минут назад
«Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
17 минут назад
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
17 минут назадТесты и игры
Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока
22 минуты назад
Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России
25 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Леванте» играет с «Сельтой»
46 минут назадLive
Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ»: «Что за Алексеем наблюдают многие клубы – давно уже факт. Контактов пока не было»
сегодня, 12:25
«Вулверхэмптон» уволил Перейру. У клуба нет побед в 10 турах АПЛ – 8 поражений и 2 ничьих
сегодня, 12:21
Время рассказать, что находится под капотом блогов на Спортсе’’ – слушайте в подкасте «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 12:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Малышев о том, ждать ли успеха мужского «Спартака» на фоне чемпионства женского: «Мы работаем над этим»
2 минуты назад
Трент о матче против «Ливерпуля»: «Мои чувства к клубу не изменятся, как бы меня ни приняли. Это топ-команда, никто в «Реале» не думает, что будет легкая игра»
5 минут назад
«Балтика» – «Ахмат». Хиль и Мелкадзе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
32 минуты назад
Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку: «Это делает клуб особенным. В мою поддержку скандировали кричалки, это помогло»
52 минуты назад
Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»
54 минуты назад
Орлов о победе «Зенита» над «Локо»: «Решения Семака сработали, он своевременно сделал замены. Игра питерцев после 60-ё минуты насторожила»
сегодня, 12:45
Спаллетти о словах про борьбу за скудетто: «Я уже приперт к стенке, сказал это потому, что нужно было. «Ювентусу» надо прибавить, это очень долгий путь»
сегодня, 12:41
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:38
«Локомотив» создал голевой момент уже при счете 0:2. В 1-м тайме я не видел, в чем он мог превосходить «Зенит», во 2-м преимущество было во владении». Александр Кержаков о матче РПЛ
сегодня, 12:30
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:22