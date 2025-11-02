2

Левандовски, Ольмо и Ямаль – в заявке «Барселоны» на матч с «Эльче»

Левандовски и Ольмо вернулись в состав «Барсы» после травм.

«Барселона» опубликовала заявку на матч Ла Лиги с «Эльче».

В состав вернулись после травм Роберт Левандовски и Дани Ольмо. В списке также Ламин Ямаль.

Вратари: Войчех Шченсны, Диего Кочен и Эдер Аллер.

Защитники: Жюль Кунде, Рональд Араухо, Пау Кубарси, Алекс Бальде, Жерар Мартин, Эрик Гарсия и Хави Эспарт.

Полузащитники: Фермин Лопес, Марк Касадо, Френки де Йонг, Дани Ольмо, Марк Берналь и Дро Фернандес.

Нападающие: Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Маркус Рэшфорд, Роберт Левандовски и Руни Бардагжи.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
