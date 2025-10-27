Левандовски вернулся в общую группу «Барсы» после травмы бедра и может сыграть с «Эльче». Форвард пропустил класико

Роберт Левандовски вернулся в общую группу «Барселоны» после травмы.

37-летний нападающий получил травму задней поверхности левого бедра в расположении сборной Польши, он пропустил класико (1:2) в 10-м туре Ла Лиги.

Как сообщает Marca, на сегодняшней тренировке «Барселоны» Левандовски занимался в общей группе. С высокой вероятностью форвард будет готов к матчу с «Эльче » 2 ноября.

Также ожидается, что к следующему матчу катклонцев будет готов Андреас Кристенсен , перенесший желудочно-кишечную инфекцию. Не исключено также возвращение Дани Ольмо и Жоана Гарсии .