Левандовски вернулся в общую группу «Барсы» после травмы бедра и может сыграть с «Эльче». Форвард пропустил класико
Роберт Левандовски вернулся в общую группу «Барселоны» после травмы.
37-летний нападающий получил травму задней поверхности левого бедра в расположении сборной Польши, он пропустил класико (1:2) в 10-м туре Ла Лиги.
Как сообщает Marca, на сегодняшней тренировке «Барселоны» Левандовски занимался в общей группе. С высокой вероятностью форвард будет готов к матчу с «Эльче» 2 ноября.
Также ожидается, что к следующему матчу катклонцев будет готов Андреас Кристенсен, перенесший желудочно-кишечную инфекцию. Не исключено также возвращение Дани Ольмо и Жоана Гарсии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости