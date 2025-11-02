Тренер «Ростова» Альба о 0:1 с «Акроном»: «Мы были лучше, но не получилось победить. Даже в меньшинстве у нас были шансы забить»
Джонатан Альба оценил поражение от «Акрона» (0:1).
Тренер «Ростова» высказался после матча 14-го тура РПЛ.
— Причина поражения в [двух] отмененных голах или в том, что команда не использовала свои моменты?
— Мы сегодня проиграли, такое бывает. Самое главное, что я видел на поле. Наша команда сегодня была лучше.
В первом тайме очень закрытая игра, но во втором было больше моментов. Даже в меньшинстве у нас были шансы забить. Мы были лучше, но не получилось победить, — сказал Альба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
