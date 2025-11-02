  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салах о 1-й победе «Ливерпуля» в АПЛ за 5 матчей: «Я рад, что мы вернулись в колею. Все будет нормально»
0

Салах о 1-й победе «Ливерпуля» в АПЛ за 5 матчей: «Я рад, что мы вернулись в колею. Все будет нормально»

Мохамед Салах: я рад, что «Ливерпуль» вернулся на победный путь в АПЛ.

Мохамед Салах оценил первую за 5 матчей победу «Ливерпуля» в АПЛ – 2:0 над «Астон Виллой».

«Крайне важно [было победить сегодня], у нас было несколько поражений в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Я рад, что мы вернулись в колею, и это огромное подспорье перед важными матчами.

Этот сезон для нас очень сложный, потому что у нас появились несколько новых игроков, очень хорошие футболисты, но им нужно время для адаптации. Также мы потеряли нескольких игроков. 

Нужно время, чтобы привыкнуть и притереться друг к другу в игровом плане, но все будет нормально», – сказал вингер «Ливерпуля».

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?2930 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Салах о 250 голах за «Ливерпуль»: «Это потрясающее чувство — забивать за такой большой клуб. Я не воспринимаю это как должное – горжусь и счастлив»
сегодня, 04:20
Ван Дейк после 2:0 с «Виллой»: «В прошлом сезоне у «Ливерпуля» были неудачи, а вокруг – солнышко и радуги. Сейчас все говорят так, будто мы боремся за выживание»
вчера, 23:05
Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» проявил характер, все чувствовали важность игры. При 2-м голе нам сопутствовала удача, которой у нас не было последние несколько недель»
вчера, 22:56
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки»
28 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» в гостях у «Вест Хэма», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом»
48 минут назад
Победы «Зенита», «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», празднование Мостового в балаклаве, 951-й и 952-й голы Роналду, новая травма Захаряна, отстранение Морозова сократили до 1 месяца, Ямаль расстался с Николь и другие новости
сегодня, 06:10
Юлманд о 0:3: «Мы должны признать, что «Бавария» абсолютно лучшая команда Европы. Они немедленно наказывали нас за ошибки»
сегодня, 05:18
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
сегодня, 05:03
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 04:07
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Компани после 3:0 с «Байером»: «Мы выиграли 15 матчей, но этого недостаточно – нужно продолжать»
сегодня, 03:21
Месси забил в 4-м матче подряд – «Нэшвиллу». У форварда «Интер Майами» 32+16 в 30 играх сезона МЛС с учетом плей-офф
сегодня, 01:58
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» с голом Месси проиграл «Нэшвиллу» в ответном матче – 1:2. Будет третья игра
сегодня, 01:43
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Локо» Ненахов о 0:2 с «Зенитом»: «Мы не сумели сдержать Глушенкова, он хорошо заполнял зоны между линиями»
34 минуты назад
«Милан» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
56 минут назад
Конте про 0:0 с «Комо»: «Матч европейского уровня, ни одна из команд не отсиживалась на своей половине. Я гораздо счастливее, чем после некоторых побед»
сегодня, 06:21
Первая лига. «Родина» в гостях у «Волги», «Спартак» Кострома сыграет с «Черноморцем»
сегодня, 06:02
«Барселона» – «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 05:52
Адиев о 0:2: «Махачкала» перебила нас заменами. Не хватило нападающих и фланговых, чтобы выдержать темп»
сегодня, 05:43
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 05:28
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 04:53
Тедеев об отмененном голе Голенкова: «Нам было сразу видно, что там офсайд. Судьи долго чертили линию. Сбивать темп в такой игре все же очень плохо»
сегодня, 04:43
«Балтика» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:29