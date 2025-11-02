Салах о 1-й победе «Ливерпуля» в АПЛ за 5 матчей: «Я рад, что мы вернулись в колею. Все будет нормально»

Мохамед Салах: я рад, что «Ливерпуль» вернулся на победный путь в АПЛ.

Мохамед Салах оценил первую за 5 матчей победу «Ливерпуля» в АПЛ – 2:0 над «Астон Виллой».

«Крайне важно [было победить сегодня], у нас было несколько поражений в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Я рад, что мы вернулись в колею, и это огромное подспорье перед важными матчами.

Этот сезон для нас очень сложный, потому что у нас появились несколько новых игроков, очень хорошие футболисты, но им нужно время для адаптации. Также мы потеряли нескольких игроков.

Нужно время, чтобы привыкнуть и притереться друг к другу в игровом плане, но все будет нормально», – сказал вингер «Ливерпуля».