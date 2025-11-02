  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салах о 250 голах за «Ливерпуль»: «Это потрясающее чувство — забивать за такой большой клуб. Я не воспринимаю это как должное – горжусь и счастлив»
1

Салах о 250 голах за «Ливерпуль»: «Это потрясающее чувство — забивать за такой большой клуб. Я не воспринимаю это как должное – горжусь и счастлив»

Мохамед Салах: не воспринимаю 250 голов за «Ливерпуль» как должное.

Мохамед Салах высказался о том, что забил 250-й гол за «Ливерпуль».

«Это потрясающее чувство — забивать за такой большой клуб. Я не воспринимаю это как должное. Я очень горжусь и счастлив этим достижением», – сказал Салах.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?2683 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» – 2:0. Салах и Гравенберх забили, гол Экитике отменили
вчера, 21:56
Салах повторил рекорд Руни по результативным действиям в АПЛ за один клуб – 276
вчера, 21:36
Салах забил 250-й гол за «Ливерпуль». Больше только у Раша и Ханта
вчера, 21:11
Главные новости
Юлманд о 0:3: «Мы должны признать, что «Бавария» абсолютно лучшая команда Европы. Они немедленно наказывали нас за ошибки»
36 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
51 минуту назад
Победы «Зенита», «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», празднование Мостового в балаклаве, 951-й и 952-й голы Роналду, новая травма Захаряна, отстранение Морозова сократили до 1 месяца, Ямаль расстался с Николь и другие новости
сегодня, 04:15
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 04:07
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Компани после 3:0 с «Байером»: «Мы выиграли 15 матчей, но этого недостаточно – нужно продолжать»
сегодня, 03:21
Месси забил в 4-м матче подряд – «Нэшвиллу». У форварда «Интер Майами» 32+16 в 30 играх сезона МЛС с учетом плей-офф
сегодня, 01:58
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» с голом Месси проиграл «Нэшвиллу» в ответном матче – 1:2. Будет третья игра
сегодня, 01:43
Вальверде о дубле Мбаппе против «Валенсии»: «Он один из лучших в мире, пусть продолжает забивать для «Реала» и себя. Нужно просто наслаждаться игрой Килиана»
вчера, 22:55
Алонсо о 4:0 с «Валенсией»: «Коллективный триумф, «Реал» играл очень слаженно. Каждый хотел внести свой вклад на благо команды – это порождает хорошее взаимопонимание»
вчера, 22:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» – «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2 минуты назад
Адиев о 0:2: «Махачкала» перебила нас заменами. Не хватило нападающих и фланговых, чтобы выдержать темп»
11 минут назад
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
26 минут назад
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 04:53
Тедеев об отмененном голе Голенкова: «Нам было сразу видно, что там офсайд. Судьи долго чертили линию. Сбивать темп в такой игре все же очень плохо»
сегодня, 04:43
«Балтика» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:29
«Верона» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:57
Биджиев о том, что «Махачкала» выиграла в РПЛ впервые за 7 матчей: «Важная победа. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%»
сегодня, 03:46
«Оренбург» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 12:00
сегодня, 03:31
Тренер «Ростова» Альба о 0:1 с «Акроном»: «Мы были лучше, но не получилось победить. Даже в меньшинстве у нас были шансы забить»
сегодня, 03:00