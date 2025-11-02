Салах о 250 голах за «Ливерпуль»: «Это потрясающее чувство — забивать за такой большой клуб. Я не воспринимаю это как должное – горжусь и счастлив»

Мохамед Салах: не воспринимаю 250 голов за «Ливерпуль» как должное.

Мохамед Салах высказался о том, что забил 250-й гол за «Ливерпуль».

«Это потрясающее чувство — забивать за такой большой клуб. Я не воспринимаю это как должное. Я очень горжусь и счастлив этим достижением», – сказал Салах.