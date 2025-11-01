У Глушенкова 10 (6+4) очков в 12 матчах сезона РПЛ. Хавбек «Зенита» ассистировал Педро в игре с «Локомотивом»
Максим Глушенков совершил 10-е результативное действие в сезоне Мир РПЛ.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков набрал 10-е очко по системе «гол+пас» в текущем сезоне Мир РПЛ.
26-летний футболист ассистировал Педро дос Сантосу в матче против «Локомотива» в 14-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).
Это четвертый результативный пас Глушенкова в 12 матчах текущего розыгрыша лиги. Также на его счету 6 голов.

