У Глушенкова 10 (6+4) очков в 12 матчах сезона РПЛ. Хавбек «Зенита» ассистировал Педро в игре с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков набрал 10-е очко по системе «гол+пас» в текущем сезоне Мир РПЛ .

26-летний футболист ассистировал Педро дос Сантосу в матче против «Локомотива » в 14-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).

Это четвертый результативный пас Глушенкова в 12 матчах текущего розыгрыша лиги. Также на его счету 6 голов.

