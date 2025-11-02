Месси забил в 4-м матче подряд – «Нэшвиллу». У форварда «Интер Майами» 32+16 в 30 играх сезона МЛС с учетом плей-офф

Лионель Месси продлил голевую серию до 4 матчей (8 мячей на отрезке).

Форвард «Интер Майами » отличился в ответной игре первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом » (1:2).

Всего в 30 матчах сезона МЛС с учетом плей-офф на счету аргентинца 32 гола и 16 ассистов.