  • Месси забил в 4-м матче подряд – «Нэшвиллу». У форварда «Интер Майами» 32+16 в 30 играх сезона МЛС с учетом плей-офф
5

Лионель Месси продлил голевую серию до 4 матчей (8 мячей на отрезке).

Форвард «Интер Майами» отличился в ответной игре первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (1:2). 

Всего в 30 матчах сезона МЛС с учетом плей-офф на счету аргентинца 32 гола и 16 ассистов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
