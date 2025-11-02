Месси забил в 4-м матче подряд – «Нэшвиллу». У форварда «Интер Майами» 32+16 в 30 играх сезона МЛС с учетом плей-офф
Лионель Месси продлил голевую серию до 4 матчей (8 мячей на отрезке).
Форвард «Интер Майами» отличился в ответной игре первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (1:2).
Всего в 30 матчах сезона МЛС с учетом плей-офф на счету аргентинца 32 гола и 16 ассистов.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?2295 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости