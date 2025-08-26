  • Спортс
  • Гордон извинился за удаление в игре с «Ливерпулем»: «Злого умысла не было, я пытался добавить энергии игре, ошибся с таймингом. Ван Дейк это понимает, мы поговорили»
33

Гордон извинился за удаление в игре с «Ливерпулем»: «Злого умысла не было, я пытался добавить энергии игре, ошибся с таймингом. Ван Дейк это понимает, мы поговорили»

Энтони Гордон извинился за нарушение против Вирджила ван Дейка.

«Ливерпуль» в понедельник обыграл «Ньюкасл» (3:2) в гостевом матче 2-го тура АПЛ

На 45-й минуте вингер хозяев Энтони Гордон сбил Вирджил ван Дейка возле центра поля, подбежав к защитнику гостей сзади. Главный арбитр встречи Саймон Хупер сначала показал англичанину желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока.

«Хочу искренне извиниться перед своими партнерами по команде и болельщиками. У меня не было злого умысла – я лишь пытался добавить энергии игре, но в подкате ошибся с таймингом.

Никогда бы не стал намеренно идти в такой стык. Мы поговорили после матча, и ван Дейк это понимает.

Но самое главное – я горжусь тем временем, что провел на поле, и нашей игрой сегодня. Атмосфера на «Сент-Джеймс Парк» – именно то, что делает этот стадион особенным.

Я люблю все, что представляет наш клуб, и сейчас особенно. Я вернусь сильнее – как всегда после каждого испытания», – написал вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон.

Ван Дейк о подкате Гордона: «Сказал ему: «Если это не удаление, то я ничего не понимаю в футболе». Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Энтони Гордона
премьер-лига Англия
Сент-Джеймс Парк
Энтони Гордон
болельщики
Вирджил ван Дейк
Ливерпуль
Ньюкасл
