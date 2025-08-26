Гордон извинился за удаление в игре с «Ливерпулем»: «Злого умысла не было, я пытался добавить энергии игре, ошибся с таймингом. Ван Дейк это понимает, мы поговорили»
«Ливерпуль» в понедельник обыграл «Ньюкасл» (3:2) в гостевом матче 2-го тура АПЛ.
На 45-й минуте вингер хозяев Энтони Гордон сбил Вирджил ван Дейка возле центра поля, подбежав к защитнику гостей сзади. Главный арбитр встречи Саймон Хупер сначала показал англичанину желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока.
«Хочу искренне извиниться перед своими партнерами по команде и болельщиками. У меня не было злого умысла – я лишь пытался добавить энергии игре, но в подкате ошибся с таймингом.
Никогда бы не стал намеренно идти в такой стык. Мы поговорили после матча, и ван Дейк это понимает.
Но самое главное – я горжусь тем временем, что провел на поле, и нашей игрой сегодня. Атмосфера на «Сент-Джеймс Парк» – именно то, что делает этот стадион особенным.
Я люблю все, что представляет наш клуб, и сейчас особенно. Я вернусь сильнее – как всегда после каждого испытания», – написал вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон.
