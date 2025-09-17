Ван Дейк – фанатам «Ливерпуля» об ЛЧ: «Давайте сделаем «Энфилд» местом, куда не захочет приезжать ни одна европейская команда»

  • Спортс
Вирджил ван Дейк высказался о значении Лиги чемпионов для «Ливерпуля».

Сегодня мерсисайдцы примут «Атлетико» в 1-м туре общего этапа соревнования. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Этот турнир очень много значит для всех, кто связан с клубом.

Мне не нужно рассказывать вам о чудесных воспоминаниях, которые «Ливерпуль» создал в Лиге чемпионов за эти годы, но теперь наша цель – создать еще больше в ближайшие недели и месяцы.

Это, безусловно, захватывающая перспектива. Жеребьевка лиги подарила нам несколько блестящих матчей: важные матчи против топ-команд, на потрясающих стадионах и перед одними из самых страстных болельщиков. Как можно не радоваться этому, будучи игроком?

Конечно, мы знаем, что будет нелегко. Достаточно взглянуть на сегодняшнего соперника, чтобы понять это. «Атлетико» уже много лет является одной из лучших и самых стабильных команд. У них топ-менеджер, топ-игроки, и нам нужно быть готовыми серьезно потрудиться, чтобы начать с положительного результата.

Нам также понадобится ваша большая поддержка. Она уже не раз помогала нам в важных матчах Лиги чемпионов, и я надеюсь, что сегодня вечером это произойдет снова. Давайте сделаем «Энфилд» местом, куда не захочет приезжать ни одна европейская команда», – написал капитан «Ливерпуля» в предматчевой программке.

Источник: сайт «Ливерпуля»
