Ван Дейк – фанатам «Ливерпуля» об ЛЧ: «Давайте сделаем «Энфилд» местом, куда не захочет приезжать ни одна европейская команда»

Вирджил ван Дейк высказался о значении Лиги чемпионов для «Ливерпуля».

Сегодня мерсисайдцы примут «Атлетико» в 1-м туре общего этапа соревнования. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

«Этот турнир очень много значит для всех, кто связан с клубом.

Мне не нужно рассказывать вам о чудесных воспоминаниях, которые «Ливерпуль » создал в Лиге чемпионов за эти годы, но теперь наша цель – создать еще больше в ближайшие недели и месяцы.

Это, безусловно, захватывающая перспектива. Жеребьевка лиги подарила нам несколько блестящих матчей: важные матчи против топ-команд, на потрясающих стадионах и перед одними из самых страстных болельщиков. Как можно не радоваться этому, будучи игроком?

Конечно, мы знаем, что будет нелегко. Достаточно взглянуть на сегодняшнего соперника, чтобы понять это. «Атлетико » уже много лет является одной из лучших и самых стабильных команд. У них топ-менеджер, топ-игроки, и нам нужно быть готовыми серьезно потрудиться, чтобы начать с положительного результата.

Нам также понадобится ваша большая поддержка. Она уже не раз помогала нам в важных матчах Лиги чемпионов, и я надеюсь, что сегодня вечером это произойдет снова. Давайте сделаем «Энфилд » местом, куда не захочет приезжать ни одна европейская команда», – написал капитан «Ливерпуля» в предматчевой программке.