Шченсны с 8.7 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реал» – «Барселона». Гюлер с оценкой 6.1 – худший
Встреча 10-го тура Ла Лиги завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.
Отразивший пенальти Килиана Мбаппе вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны стал лучшим игроком матча по Индексу ГОЛа с оценкой 8.7. Худшим стал полузащитник мадридцев Арда Гюлер с индексом 6.1.
Лучшим в «Реале» стал Джуд Беллингем (8.0) – автор победного гола и голевой передачи на Килиана Мбаппе. Худший в «Барселоне» – Ферран Торрес (6.2).
Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (7.1), Альваро Каррерас (7.0), Дин Хейсен (7.3), Эдер Милитао (7.9), Федерико Вальверде (7.4), Орельен Тчуамени (7.5), Винисиус Жуниор (6.9), Арда Гюлер (6.1), Эдуардо Камавинга (7.1), Джуд Беллингем (8.0), Килиан Мбаппе (7.4).
Оценки «Барселоны»: Войчех Шченсны (8.7), Алекс Бальде (7.0), Эрик Гарсия (6.6), Пау Кубарси (6.5), Жюль Кунде (7.0), Педри (6.5), Френки де Йонг (6.9), Маркус Рэшфорд (7.5), Фермин Лопес (7.4), Ламин Ямаль (6.8), Ферран Торрес (6.2).