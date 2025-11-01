  • Спортс
  Аморим про 2:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» играет все лучше, это очевидно для всех. У нас есть ощущение, что если уж не победим, то хотя бы не проиграем»
Аморим про 2:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» играет все лучше, это очевидно для всех. У нас есть ощущение, что если уж не победим, то хотя бы не проиграем»

Рубен Аморим: «МЮ» играет все лучше.

Рубен Аморим прокомментировал ничью с «Ноттингем Форест» (2:2) в 10-м туре АПЛ.

– Хорошо, что вы смогли сравнять счет.

– Думаю, это хорошее событие, если сравнивать с недавним прошлым. У нас было пять минут, в течение которых мы выключились из игры, но мы взяли эмоции под контроль и продолжили играть. Мы подустали, и если наша команда не в максимальной готовности, то это чувствуется. У нас был отличный момент в конце, но не хватило удачи.

Надо работать над тем, чтобы играть одинаково энергично и дома, и в гостях. Мы играем все лучше, думаю, это очевидно для всех. У нас есть ощущение, что если уж мы не победим, то хотя бы не проиграем. Мы прибавляем, но нам еще очень многое надо сделать.

– Вы выступаете намного лучше, чем в начале сезона, не так ли?

– Меня волнует только ноябрь – сейчас же ноябрь, да? Как по мне, мы опаздываем. Мы должны показать более сильную игру на следующей неделе, когда мы встретимся с прекрасным соперником [в лице «Тоттенхэма»]. Давайте возьмем все хорошее, что было в сегодняшнем матче, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
