У Аморима 12 побед в 37 матчах в АПЛ во главе «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 32% матчей в АПЛ под руководством Рубена Аморима.

Сегодня манкунианцы разделили очки с «Ноттингем Форест» (2:2) в 10-м туре чемпионата.

Это была 37-я игра «МЮ» при Амориме в Премьер-лиге. Команда одержала всего 12 побед, а также 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

8 ноября «Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в Лондоне.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoНоттингем Форест
