У Аморима 12 побед в 37 матчах в АПЛ во главе «МЮ»

«Манчестер Юнайтед » выиграл лишь 32% матчей в АПЛ под руководством Рубена Аморима .

Сегодня манкунианцы разделили очки с «Ноттингем Форест » (2:2) в 10-м туре чемпионата.

Это была 37-я игра «МЮ» при Амориме в Премьер-лиге. Команда одержала всего 12 побед, а также 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

8 ноября «Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в Лондоне.