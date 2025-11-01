У Аморима 12 побед в 37 матчах в АПЛ во главе «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь 32% матчей в АПЛ под руководством Рубена Аморима.
Сегодня манкунианцы разделили очки с «Ноттингем Форест» (2:2) в 10-м туре чемпионата.
Это была 37-я игра «МЮ» при Амориме в Премьер-лиге. Команда одержала всего 12 побед, а также 8 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
8 ноября «Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом» в Лондоне.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости