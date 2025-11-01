  • Спортс
  • Дайч о 1-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Углового не было, я смотрел повтор. По-настоящему плохое решение судьи»
Дайч о 1-м голе «МЮ» «Ноттингему»: «Углового не было, я смотрел повтор. По-настоящему плохое решение судьи»

Шон Дайч: Углового, с которого забил «Манчестер Юнайтед», не было.

Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч недоволен решением судей засчитать первый гол «Манчестер Юнайтед» в ворота его команды в 10-м туре АПЛ.

Команды сыграли вничью со счетом 2:2. На 32-й минуте главный арбитр Даррен Инглэнд назначил угловой в пользу манкунианцев, хотя мяч, возможно, не пересек линию полностью. Каземиро забил головой после подачи Бруну Фернандеша со стандарта. 

«Я смотрел повтор. Против нас приняли два неправильных решения. Судьи назначили угловые, которых не было: один на прошлой неделе, другой – на этой. Это по-настоящему плохое решение.

Это на многое влияет. Мы отчаянно боремся за то, чтобы подняться в таблице», – сказал Дайч. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoсудьи
logoШон Дайч
logoКаземиро
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
Даррен Инглэнд
