Мората не забил «Наполи» с заработанного им пенальти. Милинкович-Савич парировал 11-метровый во второй игре подряд

Альваро Мората не забил «Наполи» с пенальти.

Альваро Мората не смог забить «Наполи » с пенальти в матче 10-го тура Серии А.

Нападающий «Комо » упал в штрафной чемпионов Италии после контакта с вышедшим на перехват голкипером Ваней Милинковичем-Савичем. Главный судья Лука Дзуфферли назначил одиннадцатиметровый.

Мората сам исполнил удар. Он пробил почти по центру, и вратарь спас свою команду.

Милинкович-Савич отразил пенальти во втором матче подряд. 28 октября он не позволил забить с точки 17-летнему форварду «Лечче » Франческо Камарде.