Мората не забил «Наполи» с заработанного им пенальти. Милинкович-Савич парировал 11-метровый во второй игре подряд
Альваро Мората не забил «Наполи» с пенальти.
Альваро Мората не смог забить «Наполи» с пенальти в матче 10-го тура Серии А.
Нападающий «Комо» упал в штрафной чемпионов Италии после контакта с вышедшим на перехват голкипером Ваней Милинковичем-Савичем. Главный судья Лука Дзуфферли назначил одиннадцатиметровый.
Мората сам исполнил удар. Он пробил почти по центру, и вратарь спас свою команду.
Милинкович-Савич отразил пенальти во втором матче подряд. 28 октября он не позволил забить с точки 17-летнему форварду «Лечче» Франческо Камарде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
