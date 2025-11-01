  • Спортс
  • Мората не забил «Наполи» с заработанного им пенальти. Милинкович-Савич парировал 11-метровый во второй игре подряд
Мората не забил «Наполи» с заработанного им пенальти. Милинкович-Савич парировал 11-метровый во второй игре подряд

Альваро Мората не забил «Наполи» с пенальти.

Альваро Мората не смог забить «Наполи» с пенальти в матче 10-го тура Серии А.

Нападающий «Комо» упал в штрафной чемпионов Италии после контакта с вышедшим на перехват голкипером Ваней Милинковичем-Савичем. Главный судья Лука Дзуфферли назначил одиннадцатиметровый.

Мората сам исполнил удар. Он пробил почти по центру, и вратарь спас свою команду.

Милинкович-Савич отразил пенальти во втором матче подряд. 28 октября он не позволил забить с точки 17-летнему форварду «Лечче» Франческо Камарде.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
