Карпин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Пожелаю еще много‑много лет работать. Еще 10 раз по 10»

Валерий Карпин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием.

Главный тренер «Динамо » и сборной России Валерий Карпин поздравил телеканал «Матч ТВ » с 10-й годовщиной с момента создания.

– Сегодня 10 лет телеканалу «Матч ТВ». Вы там даже работали. Что пожелаете каналу?

– Пожелаю еще много‑много лет работать. Не 10, а еще 10 по 10 условно. И развиваться еще более быстрыми темпами, – сказал Карпин.