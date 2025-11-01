Карпин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Пожелаю еще много‑много лет работать. Еще 10 раз по 10»
Валерий Карпин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием.
Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин поздравил телеканал «Матч ТВ» с 10-й годовщиной с момента создания.
– Сегодня 10 лет телеканалу «Матч ТВ». Вы там даже работали. Что пожелаете каналу?
– Пожелаю еще много‑много лет работать. Не 10, а еще 10 по 10 условно. И развиваться еще более быстрыми темпами, – сказал Карпин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
