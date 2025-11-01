8 голов «Арсенала» после угловых за 10 туров – рекорд АПЛ

«Арсенал» установил рекорд АПЛ по голам с угловых.

Гол Виктора Дьокереша в ворота «Бернли» стал для «Арсенала» рекордным.

Команды встречаются в 10-м туре АПЛ. Лондонцы открыли счет на 14-й минуте.

«Канониры» отметились 8-м голом с углового в 10 турах – такого в истории Премьер-лиги не было еще никогда.

«Арсенал» забил 12 голов со стандартов в АПЛ в 10 турах – больше всех